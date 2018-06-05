В Госдуме предложили сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными

Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддержит идею сделать дни матчей сборной России на ЧМ выходными. По его словам, решение по этому поводу может быть принято буквально за несколько дней.

Изначально с предложением сократить рабочее время в дни игр сборной России выступили представители фракции ЛДПР в Госдуме. «Я думаю, служащих европейской части России можно… и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру», – цитирует депутата Дмитрия Свищева РИА «Новости».

Кроме того, парламентарий считает, что работодатели должны разрешить жителям восточных регионов страны на следующий день после матчей национальной сборной приходить на работу позднее. «Конечно, мы понимаем, что предложение дать послабления в рабочем графике на время игры сборной РФ вряд ли поддержат на федеральном уровне, но отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься», – считает Свищев.

Его коллеге по работе в партии, вице-спикеру Госдумы, члену исполнительного комитета РФС Игорю Лебедеву не только понравилась эта идея, он решил ее развить, предложив сделать дни матчей российской сборной выходными.

Впрочем, предложение пока не было направлено на рассмотрение. «Обращение пока не поступило. Видимо, поступит в ближайшее время. Я, в целом, положительно отношусь к подобной инициативе. Но хочу обратить внимание на то, что это должен быть не просто выходной, а дополнительный выходной, чтобы не было снижения объёма заработной платы работника, чтобы это было не за счёт работника, а за счёт работодателя», – приводит слова Ярослава Нилова радио «Говорит Москва».

Нилов отметил, что в адрес госпредприятий правительство могло бы выпустить соответствующее постановление, а для коммерческих структур и некоммерческих организаций это могло бы быть в качестве рекомендации. «Мы понимаем, что всё равно будут смотреть (матчи – прим ГМ.) на работе по телевизору либо через гаджеты, интернет, на компьютере – всё равно будут смотреть. Это раз. Второе. Мы понимаем, что в эти дни, когда такая нагрузка на органы правопорядка, на всех тех, кто задействован в организации этого мероприятия, нахождение людей дома снизит на все структуры органов государственной власти нагрузку. Одни плюсы от этого», – пояснил народный избранник.

Сроки рассмотрения такого предложения, по словам Нилова, зависят от правительства, так как это не законопроект. «Что касается рассмотрения поступившего обращения в комитет ГД, с моей стороны всё это будет сделано максимально оперативно. Сегодня после обеда, если документ поступит, буквально через час всё уйдёт в правительство», – заверил он

Сборная России 14 июня сыграет с Саудовской Аравией в Москве (начало матча – в 18 часов мск), 19 июня с Египтом в Санкт-Петербурге (начало матча – в 21 час мск) и 25 июня в Самаре с Уругваем (начало матча – в 17 часов).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.18

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