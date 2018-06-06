В полиции пообещали быть «очень лояльной» к болельщикам ЧМ-2018

Полицейские готовы не замечать мелкие правонарушения болельщиков на чемпионате мира по футболу, который стартует в РФ 14 июня, однако будут жестко реагировать в случае серьезных правонарушений. С таким заявлением выступил первый замначальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ Антон Гусев на пресс-конференции в столице.

По его словам, полиция «настроена очень лояльно к болельщикам, которые приедут в страну и не будут нарушать правопорядок» (цитата по «Интерфаксу»). Правоохранитель пообещал, что стражи правопорядка «закроют глаза на некоторые мелкие правонарушения с учетом нашего законодательства», но «готовы жестко действовать в отношении правонарушителей».

Гусев напомнил, что ответственность за регистрацию болельщиков в городах несет хозяин квартиры, где будет проживать поклонник футбола. Это правило будет действовать в том случае, если болельщик будет проживать в городе больше трех дней.

Правоохранитель также предупредил таксистов об уголовной ответственности таксистов за значительное завышение стоимости поездок. Их будут привлекать к ответственности за мошенничество, пояснил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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