Вот так удивил! «Пивная бочка» и Bulldog доставят немца на ЧМ-2018 (ВИДЕО)

Болельщик из Германии выбрал необычный способ передвижения на чемпионат мира по футболу, который начнется в России 14 июня. Пожилой немец определил в качестве транспортного средства трактор под названием Bulldog и прицепил к нему огромную «пивную бочку» с надписью «Hallo, Moskau!» и изображениями футбольного мяча, которая станет для поклонника футбола домом на колесах.

Фото: abw.by

Немец едет на ЧМ-2018

По данным СМИ, болельщик в сопровождении собаки пересек польско-белорусскую границу в пункте пропуска «Берестовица» и сильно удивил своим колоритным трактором белорусских таможенников, пограничников и простых зевак. Немец сообщил, что едет со скоростью 30 километров в час. Очевидцы из числа автомобилистов попросили всех, кто заметит необычного болельщика помочь ему в дороге при необходимости, сообщает издание abw.by.

Болельщик на тракторе Bulldog

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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