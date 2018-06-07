В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу крепкого алкоголя

В бесплатный поездах для болельщиков чемпионата мира по футболу будет ограничена продажа крепкого алкоголя, сообщает пресс-служба транспортной дирекции ЧМ-2018.

В меню вагонов-ресторанов среди алкогольных напитков будут представлены исключительно вино и пиво, крепость которых не превышает 16,5 градуса. «Продажа крепких алкогольных напитков будет вестись в соответствии с действующим законодательством и на основании отдельных поручений правительства», – отмечается в сообщении.

Ранее Минтранс предложил запретить продажу алкоголя с содержанием этилового спирта выше 16,5% в бесплатных поездах ЧМ-2018, в том числе при заказе доставки спиртного из вагона-ресторана, «в целях сохранения качества транспортного обслуживания». Как отмечал RNS, предложение предварительно согласовано РЖД с главным управлением на транспорте МВД РФ.

Стоит отметить, что в утвержденном организаторами мундиаля меню для вагонов-ресторанов поездов для болельщиков значатся вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также холодные и горячие безалкогольные напитки. Также для иностранцев, которые захотят отведать блюда русской кухней, в меню включены солянка, щи, блины и т.д.

Помимо этого, во всех бесплатных поездах можно будет приобрести официальную сувенирную продукцию чемпионата.

Также сообщается, что в поездах «Ласточка» и «Стриж», которые будут следовать из Москвы в Нижний Новгород, организуют продажу закусок, бутербродов и холодных безалкогольных напитков.

В транспортной дирекции указали, что для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов будут задействованы 734 поезда на 448 тысяч мест до 11 городов, где пройдут матчи мундиаля. Отмечается, что к настоящему моменту забронировано 86% мест на поезда, которые будут курсировать между городами проведения ЧМ во время матчей группового этапа, и 60% на поезда к матчам плей-офф.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. Финальная игра пройдет 15 июля 2018. Матчи примут 12 стадионов в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Калининграде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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