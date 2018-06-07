Сборная РФ перед ЧМ-2018 бьет антирекорды в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в преддверии мундиаля рекордно упала в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отечественная команда заняла 70- место, тогда как в мае она была на 66-й строчке. Стоит отметить, что еще никогда сборная РФ не занимала столь низкое место. При этом Россия оказалась последней среди всех команд-участниц чемпионата мира, который начнется 14 июня.

Россиян обошли все три соперника по группе на ЧМ-2018: Саудовская Аравия на 67-м месте, Египет – 45-е место, Уругвай – 14-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Германии. Далее идут Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина. В топ-10 также Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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