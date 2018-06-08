Хельсинкская комиссия потребовала лишить Россию церемонии награждения ЧМ-2018

Действующая при правительстве США Хельсинкская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе считает необходимым лишить Россию права награждать победителей Чемпионата мира по футболу – 2018. Чиновники предлагают провести церемонию за пределами страны-организатора мундиаля. Таким образом, считают члены комиссии, российским властям не будет выказано одобрение. Предложение содержится в докладе «Красивая игра и уродливый режим».

Члены комиссии уверены, что российские власти намерены использовать предстоящий чемпионат для улучшения своего имиджа на мировой арене и обогащения элит, но не ради праздника спорта как такового. Также в документе высказываются опасения, что иностранные болельщики могут подвергнуться насилию. «В идеале Международная федерация футбола могла бы провести церемонию награждения победителей Кубка мира за пределами России», – говорится в докладе.

Кроме того, авторы документа указывают, что гостям мундиаля не следует выражать одобрения в адрес президента России Владимира Путина, как руководителя страны, которая устраивает ЧМ-2018. В будущем комиссия предлагает проверять страны, собирающиеся принимать ЧМ, на соответствие высоким стандартам, чтобы смыть «пятна с репутации великого турнира».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.06.18

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