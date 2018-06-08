России дали шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018

Банковские аналитики и математики выступили с прогнозом относительно результата сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

Шансы России на выход из группы оценивали экономисты Commerzbank, банка UBS и ученые Инсбрукского университета. Все они предполагают, что российская команда выйдет в плей-офф ЧМ-2018. Отметим, что сборной РФ в ходе мировых турниров еще ни разу не удавалось выйти в 1/8 финала.

Аналитики Commerzbank оценили вероятность выхода России в плей-офф турнира среди команд группы А в 71%, передает РБК. В эту группу входят Уругвай, Саудовская Аравия и Египет. В UBS ожидают, что на первом месте окажется Уругвай, а Россия займет второе место. В 1/8 финала выходят две сборные из группы.

Экономисты Commerzbank и UBS полагают, что России помогут «родные стены». Как отмечают в Commerzbank, на ЧМ страна-хозяйка зачастую выступает лучше, чем обычно.

Шансы России на победу в мундиале Commerzbank оценил в 2,6%, математики Инсбрукского университета – в 2,1%, UBS – в 1,6%. Агрегатор букмекерских котировок Oddschecker оценил шансы России в диапозоне от 70 до 40 к одному.

Специалисты компании Gracenote, в свою очередь, оценили шансы сборной России на выход из группы в 60%. При этом аналитики дали мизерный шанс на победу в турнире – всего 1%. По их прогнозу, звание чемпиона мира с наибольшей долей вероятности завоюет сборная Бразилии (21%), на втором месте – Испания (10%), далее следуют Германия и Аргентина (по 8%).

Эксперты Commerzbank и UBS назвали фаворитом мундиаля Германию, которая, по их прогнозу, в финале обыграет Бразилию. В числе потенциальных лидеров Commerzbank перечисляет Испанию, Аргентину и Францию. Математики Инсбрукского университета считают, что в финале турнира встретятся Германия и Бразилия, однако, по их оценке, шансы латиноамериканской команды на победу немного выше. Напомним, что на прошлом чемпионате мире, проходившем в Бразилии, победу одержала Германия, обыграв Аргентину со счетом 1:0.

Для своего исследования Commerzbank использовал метод стохастического (случайного) моделирования «Монте-Карло». В оценке использовались футбольный рейтинг Эло (система ранжирования национальных мужских сборных по футболу), результаты предыдущих мундиалей, фактор домашней арены и число очков, набранных на прошлых турнирах. Рейтинг Эло сейчас возглавляет Бразилия, на втором месте – Германия, тройку лидеров замыкает Испания. Россия находится на 44-м месте из-за слабого выступления на чемпионате Европы 2016 года и отсутствия значимых поединков из-за своего статуса хозяйки турнира.

Добавим, что, согласно итогам свежего опроса ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (11%) признался, что верит в победу сборной России на ЧМ-2018. Каждый пятый (20%) ожидает выхода национальной команды в 1/8 финала турнира, 14% полагают, что сборная попадет в четвертьфинал, 11% – в полуфинал, 6% – в финал. 19% опрошенных заявили, что не верят, что российские футболисты смогут выйти из группы. При этом чаще всего жители РФ среди фаворитов мундиаля называли Германию и Бразилию: по 12% респондентов ожидают победу одной из этих команд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.18

Екатеринбургский ресторатор обещает подарить свой бизнес тренеру сборной России в случае успеха на ЧМ. / Хоккеист Александр Овечкин впервые станет отцом. / Хельсинкская комиссия потребовала лишить Россию церемонии награждения ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»