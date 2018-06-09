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Суббота, 9 июня 2018, 18:10 мск

Новости Спорт

Курильщиков на стадионах будут только штрафовать, а выпивохам запретят посещать матчи

Верховный суд России разъяснил, как наказывать болельщиков за курение на трибунах стадионов. Нарушителям будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей, а лишать их права посещать матчи никто не в праве.

Разъяснения были даны в преддверии Чемпионата мира по футболу. Вопрос, можно или нет курить на стадионах, даже не обсуждался – нельзя. Главная проблема заключалась в трактовке правонарушения – по какой именно статье КоАП наказывать нарушителя. Рассматривалось несколько вариантов. Первый, жесткий, предлагал вменять курильщикам статью 20.31 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». В качестве наказания предусмотрены высокие штрафы и даже лишение права посещать спортивные объекты на срок от шести месяцев до трех лет. То есть человек рисковал оказаться в официальных «черных списках».

Второй вариант предполагал наказывать по статье «курение в неположенном месте» (ст. 6.24 КоАП). Наказание за такое правонарушение – штраф от 500 до 1000 рублей. Но вход на стадион для человека останется открытым. Победил второй подход.

Впрочем, как пишет «Российская газета», скидок для любителей выпить делать не будут. На тех, кто появится на стадионе в нетрезвом виде, распространяется жесткий подход: пьяных болельщиков будут наказывать именно за нарушение правил поведения во время соревнований. А значит, они рискуют потерять право ходить на стадионы.

Москва, Иван Гридин

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