ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет сразу в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Голосование по выбору места проведения мундиаля состоялось в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Трансляция мероприятия велась на сайте ФИФА.

Единственным конкурентом по данной заявке была Марокко. В ходе открытого электронного голосования делегатов конгресса заявку Марокко поддержали 65 участников конгресса, за объединенную заявку – 134, один человек воздержался. Отметим, что ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года.

Предполагается, что мундиаль 2026 года будет проходить в 23 городах: в Мексике – Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде – Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США – Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже имеются стадионы, отвечающие требованиям ФИФА, в связи с этим затраты на проведения ЧМ будут минимальны.

Отметим, ранее Мексика и США принимали чемпионаты мира, но по отдельности. ЧМ в Мексике проходил в 1970 и 1986 годах, в США – в 1994 году. Канада никогда не была организатором чемпионата мира. Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, ранее они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.

Москва, Иван Гридин

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