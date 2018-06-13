Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча-открытия ЧМ-2018, в котором российская команда встретится с футболистами Саудовской Аравии, попытался вдохнуть в отечественных болельщиков глоток надежды на хорошую игру своих подопечных. Наставник сборной РФ уверяет, что после неудачных товарищеских игр с австрийцами и турками российская команда «стала на порядок свежее». Об этом, по словам Черчесова, свидетельствуют тренировки: «Совершенно другое качество тренировок» (здесь и далее цитаты по Sports.ru). Более того, по его признанию, он разглядел «проблески» в игре сборной РФ в последнем матче с Турцией.

Черчесов также заявил, что «мы долго запрягаем, а потом даем газу», заверив, что сборная РФ «максимально готова к игре». По его словам, задача его подопечных – «народ воодушевить игрой», и тогда «все встанет на свои места».

Ранее сегодня патриарх Кирилл в ходе выступления на заседании Высшего церковного совета в Москве призвал молиться за сборную России, выразив надежду, что мундиаль пройдет с успехом и положительно скажется на настроении россиян. Глава РПЦ признал, что это «во многом будет зависеть и от игры нашей футбольной команды – здесь остается только надеяться и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно», сообщается на сайте Московского патриархата. Патриарх добавил, что нужно уповать и на подготовку футболистов.

Согласно свежему рейтингу FIFA, сборная России занимает 70-ю строчку – это самое низкое место среди команд-участников турнира. Список по-прежнему возглавляет сборная Германии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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