Футболист сборной России переезжает в итальянский «Ювентус» за 20 млн евро

Футболист московского ЦСКА и сборной России Александр Головин в ближайшее время может стать игроком итальянского «Ювентуса», который готов заплатить за 22-летнего полузащитника 20 млн евро, передает Infox.ru ссылкой на Sport Mediaset.

Как сообщается, пока стороны решают, как будет выплачиваться эта сумма. Генеральный директор туринцев Джузеппе Маротта уже подтвердил информацию о переговорах по Головину. Итальянцы хотят завершить трансфер до начала чемпионата мира, поскольку после турнира стоимость игрока может возрасти. При этом уточняется, что Головин уже дал согласие на переход в «старую синьору».

Россиянин рассматривается в Турине как замена боснийцу Миралему Пьяничу, на которого претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.06.18

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