В Кремле раскрыли значение жестов Путина на игре России с саудитами. «Догадки неправильные» (ФОТО)

В Кремле прокомментировали жесты президента РФ Владимира Путина, адресованные принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду во время матча Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

Отметим, что каждый раз, когда российские футболисты забивали гол в ворота аравийцев, Путин направлял взор на гостя с Ближнего Востока и разводил руками, улыбаясь при этом. Это выглядело, как будто российский президент извинялся за хорошую игру команды РФ. После завершения матча глава российского государства пожал руку саудовскому принцу и обнял его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя догадки болельщиков, отметил, что их предложения неверны. Официальный представитель Кремля объяснил жесты Путина эмоциями. «За победу в спорте не извиняются», – отметил Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Новый День», российская сборная накануне в матче-открытии ЧМ-2018 разгромила соперников-саудитов со счетом 5:0. Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге 19 июня со сборной Египта.

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат после провального матча заявил, что несколько футболистов национальной сборной будут подвергнуты дисциплинарному взысканию. По его словам, игроки показали «совершенно неудовлетворительный результат, не отражающий уровня подготовки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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