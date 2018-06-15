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Пятница, 15 июня 2018, 11:49 мск

Новости Спорт

В честь победы России: высочайший небоскреб в мире окрасили в триколор

Скриншот видео twitter.com/VStognienko

Подсветка почти 900-метрового небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасилась в цвета российского флага после разгромной победы сборной России над командой Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу российских футболистов.

Высота башни «Бурдж-Халифа», по форме напоминающей сталагмит, составляет 828 метров. Это самое высокое здание в мире.

На опубликованном в соцсетях ролике видно, что помимо российского триколора подсветка башни демонстрировала счет матча.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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