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Понедельник, 18 июня 2018, 20:29 мск

Новости Спорт

«Мы остановим Салаха»: сборная РФ готовится к битве против Египта

Фото: twitter.com/TeamRussia

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча с командой Египта на ЧМ-2018 заявил, что его подопечные «готовы остановить» нападающего «фараонов» Мохаммеда Салаха и «сделают это».

У сборной Египта «выделяется Салах», хотя мы играем не против одного футболиста, а против команды, но будем все учитывать», отметил наставник россиян, передает ТАСС. Черчесов добавил, что верит в своих игроков, подготовка ведется по плану: «Мы всю работу выполнили, которую планировали».

«Нам важно сыграть качественно. Египет играет в одном ключе. Где-то быстрее, где-то медленнее… У нас есть свои игроки, в которых я не сомневаюсь, поэтому есть время все обговорить», – заключил главный тренер сборной РФ.

Черчесов добавил, что сейчас команда не думает ни о чем, кроме следующего шага. «Была Аравия, теперь будет Египет. Если думать о многих барьерах, можно споткнуться на первом», – отметил он (цитата по «Р-спорт»). «В Санкт-Петербурге нам надо писать новую историю, и надеюсь, мы сможем это сделать. Мы сделали маленький шаг к нашей первой цели, но это только первый шаг», – отметил он.

Россия сыграет с Египтом 19 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21:00 мск. 15 июня египетская команда уступила сборной Уругвая с минимальным счетом – 0:1.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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