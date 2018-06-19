К бою готов: Салах опубликовал видео перед матчем со сборной РФ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах разместил в своем Instagram видеообращение перед предстоящей игрой с командой России, в котором заявил о готовности побороться с соперниками, заверив, что полностью восстановился после травмы.

В видео футболист рассказал об основных этапах своей спортивной карьеры, указал на важную роль болельщиков, которые своей поддержкой помогают ему результативно играть, а также выразил готовность к встрече с россиянами. «Готов к завтрашнему дню», – подписал ролик Салах.

Сборные России и Египта сыграют во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сегодня в Санкт-Петербурге. Начало матча в 21:00 мск. В предыдущей игре со сборной Саудовской Аравии российская команда разгромила соперников со счетом 5:0. Отметим, что египтяне в своем первом матче на мундиале уступили сборной Уругвая – 0:1. Салах в той игре на поле не выходил.

Накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его подопечные «готовы остановить» нападающего «фараонов» Салаха и «сделают это».

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо высказал своей прогноз на игру России и Египта. Он полагает, что в этой решающей схватке за выход в 1/8 финала чемпионата мира футболисты России должны «нейтрализовать» Салаха: «России нужно навязать физическую силу как один из самых важных компонентов матча», передает RT. При этом Моуриньо предпочел не говорить, кто, на его взгляд, окажется победителем.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец, в свою очередь, высказал мнение, что матч, скорее всего, завершится ничьей. По его мнению, проблема сборной РФ «будет заключаться только в одном: Египет сверхмотивирован и у него стоит задача выйти из группы, а потому он вынужден играть на победу, отступать некуда», передает «Интерфакс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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