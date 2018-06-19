российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 июня 2018, 17:20 мск

Новости Спорт

Родившийся на матче ЧМ-2018 мальчик получил символическое имя

В ходе одного из матчей Чемпионата мира – 2018, который состоялся на стадионе в Краснодарском крае, родила женщина. Теперь уже счастливую мать побудили к процессу яркие эмоции – роженица сильно распереживалась во время поединка между сборными России и Саудовской Аравии.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, болельщица была на сносях – срок составлял 36. По словам роженицы, она так сильно распереживалась, что все случилось непосредственно по окончании матча, передает «Интерфакс». В итоге роженица приняла решение назвать мальчика в честь полузащитника российской сборной Александра Головина.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин (Новый День, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 19.06.18

Украинские радикалы начали травлю крымского боксера Усика. / В Севастополе матчи ЧМ-2018 показывают в кинотеатре. / Футбольные фанаты Бразилии и Швейцарии залетели в Крым (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

К бою готов: Салах опубликовал видео перед матчем со сборной РФ

Египетских болельщиков обчистили в гостинице Петербурга

Буйных британских болельщиков сняли с поезда на Волгоград

В день матча Россия – Египет общественный транспорт от ЦПКиО будет ходить до трех часов ночи

Сейсмологи опасаются обрушения мостов в Петербурге из-за прыжков футбольных фанатов

ЧМ-2018 закружил Москву в карнавале дружбы народов (ФОТО)

На матч Франция – Перу в Екатеринбург приедут три поезда, набитые болельщиками

До чего дошла любовь: россиянка нарисовала портрет Салаха грудью (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Юг России, В мире, Здоровье, Общество, Россия, Спорт, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров