Родившийся на матче ЧМ-2018 мальчик получил символическое имя

В ходе одного из матчей Чемпионата мира – 2018, который состоялся на стадионе в Краснодарском крае, родила женщина. Теперь уже счастливую мать побудили к процессу яркие эмоции – роженица сильно распереживалась во время поединка между сборными России и Саудовской Аравии.

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, болельщица была на сносях – срок составлял 36. По словам роженицы, она так сильно распереживалась, что все случилось непосредственно по окончании матча, передает «Интерфакс». В итоге роженица приняла решение назвать мальчика в честь полузащитника российской сборной Александра Головина.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин (Новый День, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 19.06.18

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