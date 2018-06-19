Сборная России разгромила Египет и обеспечила себе выход из группы

Российская сборная продолжает радовать болельщиков своей игрой на чемпионате мира по футболу. Матч со сборной Египта завершился со счетом 3:1. Таким образом, Россия впервые за 32 года гарантировала себе выход в плей-офф мирового турнира.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург». Для обеих команд это была вторая игра на ЧМ-2018. Первый матч против футболистов Саудовской Аравии закончился победой России со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.

В первом тайме забить гол не удалось ни одной из команд, несмотря на то, что и российские и египетские футболисты организовали несколько опасных моментов.

Как только игроки вышли на поле во втором тайме, Роман Зобнин сделал передачу на Артема Дзюбу, а защитник Фатхи Ахмед, пытаясь выбить мяч за пределы поля, оформил автогол.

Россияне продолжили прессовать «фараонов», в результате на 59-й минуте мяч в ворота египтян забил Денис Черышев. Похоже, российские футболисты поймали кураж, буквально три минуты спустя третий гол оформил Артем Дзюба.

В стартовом составе команды Египта в матче против России на поле вышел Мохамед Салах. До последнего момента его участие ставилось под сомнение. Дело в том, что 26 мая футболист получил травму в финале Лиги чемпионов. Накануне встречи с российской сборной Салах разместил в своем Instagram видеообращение, в котором заявил о готовности побороться с соперниками, заверив, что полностью восстановился после травмы. На 73-й минуте египетский форвард с пенальти забил четвертый мяч в этом матче, размочив счет.

Стоит отметить, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов ранее также подчеркнул, что его подопечные «готовы остановить» нападающего «фараонов» и «сделают это». Футболисты своего наставника не подвели.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 19.06.18

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