Поверженные египтяне намерены «оспорить победу» России в матче ЧМ-2018

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст в FIFA жалобу на судейство арбитра из Парагвая Энрике Касереса в матче второго тура ЧМ-2018 со сборной России. Об этом заявил глава ассоциации Хани Абу-Рида. Игра завершилась победой российских футболистов со счетом 3:1. Команда «фараонов» после второго поражения лишилась шансов на выход в 1/8 мундиаля.

По мнению главы EFА, арбитр допустил ошибки и принял несколько несправедливых решений. Абу-Рида пояснил, что судья не использовал систему видеопомощи (VAR) в эпизоде с падением нападающего Марвана Мохсена в штрафной. Он убежден, что в этой ситуации должен быть назначен пенальти, сообщает kingfut.com.

Кроме того, утверждает Абу-Рида, нарушение также было в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи, который получил «очевидный толчок», проигнорированный судьей. Руководитель EFА подчеркнул, что Египет потребует от FIFA соответствующего расследования.

Как сообщал «Новый День», в победном матче сборной России с египтянами, прошедшем 19 июня в Петербурге, голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч «фараоны» отправили в свои ворота в начале второго тайма игры. Единственный гол у египтян на счету форварда Мохамеда Салаха с пенальти на 73-й минуте поединка. Перед тем как назначить одиннадцатиметровый, арбитр воспользовался VAR.

Ранее сообщалось, что после провала на ЧМ тренерский штаб национальной команды во главе с Эктором Купером планируют отправить в отставку.

Сборная Египта в матче третьего тура мундиаля 25 июня встретится с командой Саудовской Аравии. После двух игр на турнире обе сборные не набрали ни одного очка, и исход поединка лишь распределит 3 и 4 места в группе «А» ЧМ-2018.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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