Футболисты сборной Швейцарии оказались под угрозой санкций FIFA

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) инициировал расследование в отношении футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири после из «победных жестов» в виде орла после забитых голов в ворота сербской команды, передает «Би-Би-Си».

Как сообщается, оба спортсмена являются этническими албанцами из Косово, а их жест символизирует герб Косово и Албании, что вызвало недовольство сербской команды и ее болельщиков. Между странами существует неразрешенный политический конфликт после военного вмешательства НАТО в 1999 году и фактического признания Западом Косова отдельным государством.

Кроме того, FIFA открыла дело против сербской федерации футбола за «политические высказывания и оскорбительное поведение сербских фанатов».

Сам Шакири говорил, что празднование забитого мяча было «всего лишь эмоцией». «Я очень рад, что забил этот гол. И ничего больше», – отмечал футболист.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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