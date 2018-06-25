Туалет едва не помешал японским болельщикам успеть на матч в Екатеринбурге

Японские болельщики едва не опоздали на матч с Сенегалом, который состоялся в Екатеринбурге. Причиной стал их отказ справить естественные надобности в туалете на автовокзале в городе Починки. Японцы выехали из Саранска на автобусе. В Починках водитель сделал санитарную остановку у местной автобазы, предложив гостям из страны Восходящего Солнца сходить в туалет. Болельщики согласились, но вернулись в ужасе, сообщив, что не смогут справить естественные надобности в указанном месте.

Фото: Telegram-канал Mash

В связи с этим они попросили водителя подыскать другое место. Он согласился и отвез японцев к зданию администрации города, рассудив, что лучше варианта и быть не может, пишет Telegram-канал Mash. После непродолжительной экскурсии по зданию, которую провели чиновники администрации, японцы с чувством облегчения отправились в путь.

Екатеринбург, Иван Гридин

Екатеринбург. Другие новости 25.06.18

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