Болельщика с Ямала не хотели пускать на игру ЧМ из-за оленя на флаге

Болельщика из города Лабытнанги (ЯНАО) не хотели пускать на игру Чемпионата мира по футболу с флагом родного города. Служба безопасности на стадионе в Нижнем Новгороде выразила подозрение о том, что это символ экстремистский, а олень, который изображён на полотне, не имеет никакого отношения к футболу. Об этом рассказал житель города Максим Метлин. Компания северян оказалась настойчивой и сумела доказать, что это патриотический символ, а не нарушение.

«Флаг Лабытнанги – отдельная история) Долго не хотели пускать на стадион с ним, под предлогом что это какой-то символ экстремистов или странных фанатов оленей))) В итоге, Википедия помогла. И наш олень туда все же пробрался вместе с лиственницами. Знай наших – как говориться! #ФлагЛБТшагаетпопланете #чм2018 #нижнийновгород #англияпанама», – написал на своей странице болельщик о матче Англия-Панама.

Как рассказал агентству «Новый День» Максим, флаг поедет с северянами и дальше – на другие игры. «В этом году городу Лабытнанги исполняется 150 лет, и флешмоб «Флаг ЛБТ шагает по планете» приурочен к этому юбилею. В данный момент я еду на второй матч в Москву, на матч Франция-Дания. Флаг со мной, и сегодня мы с ним планируем попасть на Лужники. Думаю, история может повториться)))», – говорит житель Лабытнанги.

Он добавил, что флаг вызвал неподдельный интерес и у иностранных болельщиков. «Они спрашивали – откуда мы и что это значит? На что я отвечал – это маленький город на севере России. Ну, а наши волонтёры принимали нас за иностранцев и обращались к нам на английском языке. Так что путешествие продолжается)», – заключил Максим.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 26.06.18

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