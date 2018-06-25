«Игра Польши и Парагвая великолепна»: глава Минспорта РФ запутался в участниках ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков перепутал Колумбию с Парагваем, делясь с журналистами впечатлениями о вчерашней игре латиноамериканской команды со сборной Польши, завершившейся разгромом поляков – 3:0.

Глава Минспорта отметил, что смотрел накануне «великолепную игру Польши и Парагвая». «Очень понравилось», – добавил министр. Стоит отметить, что Парагвай не участвует в мундиале.

Отвечая на вопрос, почему, с его точки зрения, все матчи на ЧМ-2018 результативны, т.е. ни один не закончился с нулевой ничьей, Колобков переадресовал его футбольным профессионалам. Впрочем, полагает министр, такой итог – это результат возможно новых подходов тренеров к подготовке футболистов и тактике игры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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