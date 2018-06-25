Фортуна отвернулась: Россия разгромно проиграла Уругваю

Сегодня футболисты сборной России провели последний матч группового турнира чемпионата мира против Уругвая и проиграли с разгромным счетом 3:0. Команда Станислава Черчесова совершила множество не вынужденных ошибок, которые привели к двум забитым голам и целому ряду острых моментов у собственных ворот.

Неудачи начали преследовать российских футболистов в самом начале матча. Счет открыл Луис Суарес, пробив в угол ворот Игоря Акинфеева на 10-й минуте со штрафного, который был назначен после грубой ошибке россиян.

Второй мяч в ворота сборной России влетел на 23-й минуте после рикошета от ноги Дениса Черышева.

После такого явно неудачного начала главный арбитр встречи после двух нарушений показал две желтые карточки и удалил с поля защитника сборной России Игоря Смольникова.

Попытки подопечных Черчесова отыграться ни к чему не привели, а финальную точку поставил Эдисон Кавани, забивший третий гол в ворота россиян на последних минутах матча.

В результате Россия заняла второе место в подгруппе и в 1/8 финала сыграет с победителем группы В – Португалией или Испанией, а Уругвай – с командой, которая займет второе место в этой подгруппе.

Стоит отметить, что в другом матче группы А Саудовская Аравия сенсационно победила сборную Египта со счетом 2:1 и с тремя очками финишировала на третьем месте. Египтяне очков не набрали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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