«Россия – сложный соперник»: Тренер сборной Испании предрек «много проблем» для подопечных в 1/8 финала

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро рассказал о своем отношении к российской команде, с которой его подопечным предстоит сыграть в 1/8 финала ЧМ-2018.

По мнению наставника испанцев, сборная России способна «создать много проблем» испанской команде. «В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем, – цитирует слова Йерро «Спорт-Экспресс». – Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится».

Тренер добавил, что видел все матчи хозяев чемпионата мира, однако, указал он, «сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок» и отдохнуть. «Соперником займемся чуть позже», – отметил Йерро, заметив, что не любит «называть какие-то конкретные фамилии».

Нападающий испанцев Яго Аспас, в свою очередь, заявил, что Россия будет « сложным соперником» в 1/8 финала.

Накануне сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3, а встреча Испании с Марокко завершилась результативной ничьей – 2:2. Сборная Португалия сыграла вничью с Ираном – 1:1. По итогам третьего тура группового турнира Россия заняла второе место в группе А, пропустив вперед Уругвай. Сборная Испании заняла первое место в группе B, на втором месте Португалия.

Команда Уругвая встретится с Португалией в 1/8 финала 30 июня в Сочи. Россия и Испания сыграют 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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