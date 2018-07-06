В честь Акинфеева хотят назвать алмаз в форме футбольного мяча

В Архангельской области нашли уникальный алмаз, который напоминает по форме и окрасу футбольный мяч. Губернатор Игорь Орлов предложил назвать камень в честь голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

Алмаз добыли рабочие ПАО «Севералмаз» 4 июля на трубке Карпинского-1, сообщается на сайте пресс-службы правительства региона. Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм. Благодаря темным вкраплениям он действительно выглядит как спортивный снаряд. Отмечается, что камни подобной формы встречаются редко.

«Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре вратаря Игоря Акинфеева. Думаю, было бы здорово назвать находку в его честь», – предложил Орлов.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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