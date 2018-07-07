«Отдадим всё и даже больше за победу»: сборная РФ обратилась к болельщикам перед матчем с хорватами

Сборная России по футболу обратилась к своим болельщикам перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Хорватии. Игра пройдет в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи в 21:00 мск. Футболисты пообещали сделать все возможное для выхода в полуфинал мундиаля.

Подопечные Станислава Черчесова через свой официальный твиттер заявили, что отдадут ради победы «всё и даже больше» в предстоящем матче с хорватами.

В команде отметили, что футболистов вдохновляет поддержка болельщиков, которых она «очень любит и ценит».

Стоит отметить, что накануне на Адлеровский район Сочи, где расположен стадион «Фишт», обрушился сильнейший ливень – за час выпала треть месячной нормы осадков. Из-за дождя на многих улицах парализовало движение. Машины ушли под воду, а пешеходы были вынуждены передвигаться по пояс в воде. Нарушилась работа аэропорта. Здание аэровокзала оказалось подтоплено. Тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь своими рейсами. Четыре рейса, следовавших в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.

Потоп в Сочи

Между тем в оргкомитете ЧМ-2018 и в мэрии города-курорта заявили, что матчу Россия – Хорватия ничего не угрожает, отметив, что поле стадиона «Фишт» не пострадало. Тем не менее, предматчевые тренировки национальных сборных перенесли со стадиона «Фишт» на расположенный рядом резервный стадион «Парк Арена», чтобы сохранить «максимально высокие игровые кондиции поля».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции заявил, что после ливня качество газона «Фишта» несколько похуже, чем было в марте 2017 года во время контрольного матча с Бельгией, завершившегося вничью – 3:3, но не стал акцентироваться на этой теме и бить тревогу, пишет «Коммерсантъ». Он отметил, что сборная России готовится к «очень серьезному матчу», однако по понятной причине не стал раскрывать подробности тактического плана на игру.

«Хорваты совершенно другая команда, нежели испанцы. Уровень и класс у них тот же, но играют несколько иначе. Из этого мы и будем исходить, – сказал Черчесов. – Мы знаем хорватскую команду и ее футболистов, которые играют в топ-клубах и топ-лигах мира. Нельзя выделять кого-то одного, поскольку на каждой позиции играет футболист очень высокого уровня». Он добавил, что хорваты «по ходу каждой игры действуют по ситуации». «Думаю, и в этом матче они будут варьировать тактику. Нам все это надо учитывать», – заключил Черчесов.

Добавим, что накануне из борьбы за путевки в полуфинал мундиаля выбыли сборные Уругвая и Бразилии. Уругвайцы уступили французам со счетом 0:2, а бразильцы проиграли бельгийцам – 1:2. Сегодня, помимо сборных России и Хорватии, за выход в 1/2 финала турнира поборются команды Швеции и Англии, начало игры в 19:00 мск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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