«Проклятие граффити»: в Казани срочно рисуют Модрича для наведения неудачи на Хорватию

В Казани начали рисовать граффити с изображением капитана сборной Хорватии по футболу Луки Модрича в надежде, что оно поможет россиянам обыграть хорватом в сегодняшнем матче в Сочи. Об этом сообщил градоначальник Ильсур Метшин на совещании в субботу утром в исполкоме столицы Татарстана. Он отметил, что подобные портреты лидеров сборных в городе приносят их командам неудачу в играх.

Как сообщал «Новый День», ранее в Казани были нарисованы граффити с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитником команды Аргентины Лионеля Месси и форвардом сборной Бразилии Неймара, которые уже покинули мундиаль.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром, – сказал Метшин (цитата по изданию «Бизнес Онлайн»). – Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича». Мэр под смех в зале выразил надежду, что «эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит».

Четвертьфинальный матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало игры в 21:00 мск.

Накануне после вылета сборной Бразилии с турнира в соцсетях начали активно обсуждать казанскую примету с граффити футбольных звезд. Пользователи обратили внимание, что их герои не смогли пробиться в четвертьфинал ЧМ-2018.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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