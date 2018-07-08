«Спасибо за веру в команду. Вы – лучшие!»: сборная России встретится сегодня c болельщиками

Сборная России по футболу, покинувшая ЧМ-2018 после фантастического поединка с хорватами, встретится в воскресенье, 8 июля, с болельщиками, чтобы лично поблагодарить их за поддержку. Утром футболисты вернулись в Москву.

Встреча начнется в 16:00 мск. Вход для болельщиков будет открыт с 14:00.

«Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала. Но игра команды стала настоящим праздником. Нам очень важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку – без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно», – сообщили в российской команде.

Ранее сборная России через свой официальный твиттер-аккаунт обратилась ко всем, кто ее поддерживал, со словами благодарности за подаренные футболистам «искренние, неподдельные эмоции» и веру в команду: «Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой… Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате мира, сообщил тренер национальной команды Станислав Черчесов. О реакции президента на игру поведал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Матч 1/4 чемпионата мира по футболу Россия – Хорватия закончился победой хорватов. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительных раундах команды также забили по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии – 4:3.

Черчесов, комментируя поражение в матче, заявил, что в команде не было лучших игроков, «лучшей была команда, все достойны уважения».

«Жалко, что проиграли такой матч, потому что реально заслуживали больше. Мы играли с хорошей командой, хорошими игроками. Сыграли так, как планировали. Голы пропускали не те, которые надо было пропускать. Но это футбол, – отметил он в эфире Первого канала. – Благодарен футболистам за тот турнир, который проверили».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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