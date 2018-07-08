«В Катаре мы сделаем лучше, все туда!»: сборная России встретилась с болельщиками в московской фан-зоне

Игроки сборной России встретились с болельщиками в московской фан-зоне на Воробьевых горах. Десятки тысяч фанатов встретили вышедших к ним спортсменов в футболках с надписью «Играем за вас» овациями. Собравшиеся скандировали «Спасибо!" и «Россия». В ответ футболисты лично поблагодарили болельщиков за поддержку.

Главный тренер команды Станислав Черчесов пообещал на встрече, что сборная России на чемпионате мира 2022 года в Катаре добьется лучшего результата, чем на ЧМ-2018.

«Мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, сегодня нам это не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше, – цитирует Черчесова ТАСС. – Но без вас там будет сложно, поэтому все туда». Ранее сегодня на встрече с командой тренер заявил подопечным, что их главное достижение заключается в том, что они «стали со страной по-настоящему единым целым».

Капитан и вратарь российской команды Игорь Акинфеев отметил: «Дорогие друзья. Две фразы – мы счастливы, что вы у нас есть. Мы играли для вас, душой и сердцем. Эти ребята сделали историю».

Форвард Артем Дзюба сказал, что команда всем сердцем играла за Россию: «Мы доказали всем, что мы футбольная страна».

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил, что самое главное в выступлении команды на чемпионате мира – это то, что вся страна получила удовольствие от ее игры. «Конечно, хотелось добиться большего. От всей души спасибо вам за поддержку. Мы вас любим», – добавил он.

Защитник Сергей Игнашевич, который после игры объявил о завершении игровой карьеры и переходе на тренерскую работу, поделился, как игроки переживали проигрыш в матче с Хорватией. «Вчера у меня и у многих ребят были слезы. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Мы очень рады, что праздник удался», – рассказал футболист.

«Спасибо, Россия!» – сказал по-русски защитник Марио Фернандес.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где 7 июля в Сочи уступила в матче по пенальти команде Хорватии – 4:3 (2:2). Это лучший результат в истории отечественной команды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.18

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