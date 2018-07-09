ФИФА: сборная России – лучшая в защите на ЧМ-2018

Футбольная сборная команда России – лучшая в защите по итогам 60 матчей Чемпионата мира – 2018 года по итогам 60 матчей из 64, заявили в ФИФА. Об этом сообщает сайт Чемпионата мира по футболу в России. Россияне стали лучшими в защите с показателем 259 выносов, отборов и сейвов.

Отличилась и вылетевшая с турнира сборная Бразилии. Южноамериканская сборная стала лучшей в нападении с показателем 292 атаки. Лучшими по передачам стали испанцы – 3120 успешных передач, а самой результативной признали бельгийскую команду – 14 забитых голов.

Россияне отличились и в индивидуальных разрядах. Так, Роман Зобнин стал лучшим по пробегу – на его счету 62 километра, а Денис Черышев, на счету которого четыре забитых мяча, занял третье место в списке лучших бомбардиров по системе гол+пас.

По четыре гола забили также Ромелу Лукаку (Бельгия) и Криштиану Роналду (Португалия), но Лукаку обошел Черышева за счет одной голевой передачи. Лидирует в рейтинге бомбардиров Харри Кейн (Англия) с результатом шесть голов. Кроме того, российская команда заняла третье место по количеству забитых (11) и пропущенных (7) голов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

Соцсети: хорваты играли, грузины шили, украинцы скакали. / «В Катаре мы сделаем лучше, все туда!»: сборная России встретилась с болельщиками в московской фан-зоне. / «Я согласна»: Бузова нашла мужа среди футболистов сборной России (ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»