«Нанюхались»: Bild обвинил российских футболистов в применении допинга

Один из крупнейших немецких таблоидов Bild обвинил российскую футбольную сборную в использовании допинга во время матча с Хорватией. Как утверждает издание, для улучшения своего физического состояния футболисты вдыхали аммиак.

По версии Bild, в 1/4 финала в подтрибунном помещении на матче с Хорватией российские игроки вдыхали аммиак, который, по версии эксперта, на которого ссылается таблоид, дает эффект, схожий с действием допинга.

В доказательство этого издание опубликовало в своем микроблоге фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который что-то нюхает перед выходом на поле. При этом в материале отмечается, аммиак не входит в число запрещённых препаратов.

Врач сборной России Эдуард Безуглов назвал это обвинение фантазией.

«Речь идёт об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», – сказал Безуглов, слова которого цитирует championat.com.

Напомним, в минувшую субботу сборная России уступила сборной Хорватии в серии пенальти со счетом 4:3 (2:2).

После победы защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видеоролик, в котором выкрикнул лозунг украинских националистов «Слава Украине!». На этом же видео член тренерского штаба Огнен Вукоевич заявил, что «это победа за «Динамо» и за Украину». Ролик набрал огромное количество просмотров, футболистов обвинили в попытке политизировать матч. В результате Хорватский футбольный союз принял решение освободить Вукоевича от обязанностей на чемпионате мира и лишил аккредитации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.07.18

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