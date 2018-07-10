Российские болельщики – самые дорогие: подсчитаны траты государства на одного посетителя матчей ЧМ-2018

Аналитики оценили расходы России на одного посетителя матчей чемпионата мира по футболу.

Согласно подсчетам экспертов международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, на одного болельщика было потрачено $4694. Такая сумма получилась при учете расходов на всю инфраструктуру ЧМ-2018. Если принимать во внимание только расходы на строительство и обустройство стадионов, на каждого посетителя матчей было инвестировано $1387, сообщают «Ведомости».

Стоит отметить, что на предыдущем мундиале в Бразилии расходы на одного болельщика без учета трат на инфраструктуру составили $1156 (здесь и далее данные с учетом инфляции). В ЮАР в 2010 году потратили на одного посетителя матчей $726, в Германии в 2016 году – $711.

При этом, отмечают аналитики, билет на финал ЧМ-2018 стал почти недоступным для большей части населения. Так, средняя цена билета на финал мундиаля составляет 88% от среднемесячной заработной платы – $605.

По подсчетам CBRE, общая сумма инвестиций в строительство и реконструкцию 12 стадионов в 11 российских городах и других спортивных объектов к чемпионату составила $4,2 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.07.18

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