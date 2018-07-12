Боялись расизма, напоролись на сексизм: ФИФА просит не показывать красивых болельщиц на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к СМИ с просьбой меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018.

ФИФА проводит антидискриминационную политику, потому считает «нормальной эволюцией» позицию в части отношения к сексизму, пишет Associated Press. Глава департамента по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки отметил, что в вещании российских телекомпаний отмечаются улучшения.

Ранее эксперты прогнозировали, что основной проблемой на мундиале в России станет расизм. Однако оказалось, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще, чем нарушения на почве расизма.

Во время ЧМ-2018 случилось несколько скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Спортивные журналистки Бразилии, столкнувшиеся с подобным поведением, даже организовали акцию под названием «Дай ей работать» и запустили одноименный хештег в соцсетях (#LetHerWork).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.18

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