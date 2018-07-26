Станислав Черчесов останется главным тренером российских футболистов

Российский футбольный союз (РФС) предложил Станиславу Черчесову остаться на посту главного тренера сборной РФ по футболу. Срок контракта – два года с возможностью продления на такой же период.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», – написал член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев в своем твиттере.

Условия контракта не разглашаются, однако, по словам журналиста Нобеля Арустамяна, зарплата Черчесова по новому соглашению составит 3 млн евро с учетом премий, передает «Газета.ру».

Исполком РФС признал игру российских футболистов на прошедшем чемпионате мира успешной. Напомним, под руководством Черчесова сборная РФ впервые в новейшей истории вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии пенальти. Станислав Черчесов тогда пообещал, что на ЧМ в Катаре российские футболисты выступят лучше.

На днях, FIFA включила наставника сборной России в список претендентов на звание лучшего тренера года. Победитель определится путем голосования на сайте Международной федерации футбола.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.18

Американские спецслужбы предложили помощь Федору Емельяненко. / ФК «Урал» собрал собственный хор болельщиков. Первая репетиция (ВИДЕО). / За время ЧМ количество гостей в екатеринбургских барах и ресторанах увеличилось на 400%. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»