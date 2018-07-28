«Я же физкультурник»: Путин отказался менять кимоно и коньки на футбольные бутсы

Сегодня президент РФ Владимир Путин, награждавший в Екатерининском зале Кремля футболистов сборной России по итогам чемпионата мира, признался, что стал поклонником футбола. Однако при этом глава государства отказался менять хоккейные коньки на бутсы.

«По поводу смены коньков на бутсы. Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд – и футболом, конечно, тоже», – сказал Путин, отвечая на предложение нападающего национальной команды Артема Дзюбы начать играть в футбол, вместо хоккея.

В ходе официальной церемонии в Кремле Путин вручил орден Александра Невского главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и ордена Почета – капитану и вратарю сборной Игорю Акинфееву, а также защитнику Сергею Игнашевичу.

«Вы доказали, что умеете побеждать, и мы ждём от вас, безусловно – вы сами это сделали, – теперь все ждут от вас новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем», – сказал президент РФ и пообещал развивать футбольную инфраструктуру в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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