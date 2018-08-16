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Четверг, 16 августа 2018, 15:29 мск

Новости Спорт

Сборная России по футболу взлетела в рейтинге FIFA

Фото: twitter.com/TeamRussia/

Российская сборная по футболу показала наилучший в своей истории результат по продвижению в рейтинге FIFA, поднявшись на 21 позицию. Сейчас команда занимает 49-е место.

Новая версия лучших футбольных команд опубликована на сайте FIFA. Лидером обновленного рейтинга стал действующий чемпион мира 2018 года – сборная Франции.

В активе российской команды 1410 очков. Таким образом, футболисты из России продвинулись вверх на 21 место и заняли 49 строчку в списке.

В ТОП-10 рейтинга вошли Хорватия (4 место), Уругвай (5), Англия (6), Дания – (9). Из десятки лучших вылетели Аргентина (11 строчка, падение на 6 позиций), Чили (12, на 3), Германия (15, на 14), Польша (18, на 10).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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