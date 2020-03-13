Этап Formula 1 Гран-при Австралии не состоится из-за коронавируса

Первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа Cocid-19, сообщают официальные представители серии.

Решение было принято после того, как у одного из членов команды McLaren был подтвержден вирус. 14 его коллег, находившиеся с ним в тесном контакте, были отправлены на карантин в гостиницу, из-за чего McLaren снялась с соревнований. В итоге организаторы из опасений распространения коронавируса приняли непростое решение отменить соревнования.

Ранее стало известно, что Гран-при Китая перенесут, а Гран-при Бахрейна, если и состоится, то без зрителей.

Вчера, 12 марта, стало известно об отмене Чемпионата Европы по футболу. Соответствующее решение принял УЕФА.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией. Вспышка заболевания была выявлена в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день власти этой страны заявляют, что распространение инфекции находится под контролем, а число новых случаев заболевание почти сошло на нет. Наиболее тяжелая обстановка сейчас сложилась в Италии. Там Covid-19 выявлен у почти 12,5 тыс. человек, 827 из них умерли. Выздоровели 1045 человек.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 12.03.20

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