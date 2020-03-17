Чемпионат России по футболу остановлен из-за коронавируса

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение приняло Бюро Исполкома Российского футбольного союза на заседании во вторник, 17 марта.

«Приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», – гласит решение организации.

Ранее из-за коронавируса были остановлены национальные чемпионаты почти во всех странах Европы, в том числе в Италии, Франции, Испании, Англии и Германии. Сегодня УЕФА проведет заседание по вопросу о переносе Евро-2020, Лиги чемпионов, Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

О приостановке всех соревнований в России сегодня также объявила Российская федерация баскетбола. Решение принято из-за угрозы эпидемии COVID-19. «РФБ приостанавливает все Всероссийские соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила текущий сезон на неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. «КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», – говорится в официальном заявлении Лиги.

Напомним, 16 марта Минспорта России отменило международные соревнования на территории страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.20

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