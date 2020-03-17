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Вторник, 17 марта 2020, 11:07 мск

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КХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решено приостановить на неделю для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. «КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», – говорится в официальном заявлении Лиги.

Там также отметили, что дата возобновления матчей, сроки их проведения и подробный формат розыгрыша определят в ближайшее время, после чего информация будет опубликована на официальных ресурсах КХЛ. Информация о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги также будет сообщена дополнительно.

Ранее из-за угрозы распространения Covid-19 от участия в турнире отказались два клуба КХЛ, которые прошли в ¼ финала – это «Барыс» (Казахстан) и «Йокерит» (Финляндия).

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