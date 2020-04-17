Пробежки по лестницам в многоэтажках могут быть опасны для здоровья

В условиях самоизоляции необходимо заниматься спортом. Любители пробежек придумали альтернативу – бег по лестницам в многоквартирных домах. Однако, по словам экспертов, это не лучший вариант, чтобы сберечь здоровье.

Фото и видео, на которых граждане, находящиеся в самоизоляции, бегают по лестничным пролетам в подъезде по утрам, появились в социальных сетях. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова утверждает, что это небезопасно.

«Если кто-то чихнул на лестнице, а вы там потом пробежали? Или вы – бессимптомный носитель – пробежались, а потом туда же старушка вышла за хлебом? В респираторе, наверное, можно бегать, но вряд ли вам это понравится», – цитирует профессора РИА «Новости».

По мнению психологов, занятия спортом помогают снять эмоциональное напряжение в период самоизоляции. Эксперты советуют делать комплексы упражнений в квартире, в том числе практиковать бег на месте.

Тем временем, ритейлеры сообщили о росте спроса на спортивные тренажеры для домашнего использования. В то время как посещение парков и стадионов, где раньше граждане совершали пробежки, запрещены, россияне пытаются заменить привычный вид спорта велотренажерами и беговыми дорожками.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.20

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