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Вторник, 2 февраля 2021, 10:25 мск

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Счетная палата указала на проблемы доступности спорта и физкультуры для россиян

Министерство спорта РФ не смогло в рамках реализации стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Такие выводы сделала Счетная палата (СП).

По мнению аудиторов, основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан – высокая стоимость услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций, а также их удаленность от мест проживания.

«Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером – 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером – более 80% граждан», – говорится в сообщении.

По словам зампреда СП Галины Изотовой, на начало 2020 года фактический уровень обеспеченности россиян спортивными сооружениями в целом по стране составил 55,7%. При этом в регионах наблюдается значительная нехватка таких сооружений. Так, в Ингушетии обеспеченность составляет 16,6%, в Дагестане – 28,5%, в Крыму – 32,5%, в Подмосковье – 30,4%. «Таким образом, рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов», – констатировала Изотова.

Москва, Иван Гридин

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© 2021, РИА «Новый День»

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