Один туалет на всю команду: российский тренер раскритиковал олимпийскую деревню

Условия проживания спортсменов в олимпийской деревне в Токио оставляют желать лучшего. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Сегодня первая группа российских фехтовальщиков заселилась в олимпийскую деревню в столице Японии. В карьере Мамедова это девятая летняя Олимпиада, он не пропускал Игр с Сеула-88.

«Так вот, лично я таких условий никогда не видел. Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко», – сказал тренер РИА «Новости».

Он пояснил, что номера, в которые заселили россиян, очень маленькие. При этом на всю команду один санузел, площадь которого сравнима с площадью санитарных комнат в самолете. «Можете себе представить, как спортсмены будут им пользоваться? Там просто будет очередь, это же не нормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Как подключить интернет – загадка, вразумительных инструкций нигде нет. Я уже не говорю про кровати…» – посетовал Мамедов.

Он выразил надежду, что условия проживания не отразятся на выступлении российских спортсменов.

Токио, Зоя Осколкова

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