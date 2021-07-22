Организаторы открытия Олимпиады уволили режиссера и композитора накануне церемонии

Организаторы открытия Олимпийских игр в Токио лишились режиссера мероприятия из-за скандала с неудачной шуткой. Днем ранее был уволен композитор, чью музыку планировалось использовать для церемонии, пишет NHK.

Скандал разгорелся из-за выступления Кентаро Кобаяши в составе комедийного дуэта в 1998 году. Тогда будущий режиссер предложил сыграть в холокост, рассыпая вокруг бумажных человечков.

Кобаяши признал, что шутка была неудачная, и принес публичные извинения. Его официально уволили 22 июля, накануне церемонии открытия Игр.

19 июля организаторы отказались от музыки композитора Кейго Оямада, которую планировали использовать на открытии Олимпиады. Выяснилось, что будучи школьником композитор издевался и высмеивал одноклассников, среди которых был инвалид. Теперь команда подготовки к мероприятию срочно ищет замену музыкальному сопровождению.

По данным Reuters, в феврале команда потеряла главу оргкомитета Есиро Мори, который уволился из-за «неуместных» замечаний о женщинах. А в марте креативный директор Хироси Сасаки подал в отставку после скандала с его оскорбительным замечанием в адрес звезды Наоми Ватанабе.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Токио запланирована на 23 июля. На мероприятии будет присутствовать император Японии и другие высокопоставленные лица.

Токио, Наталья Рязанова

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