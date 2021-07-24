В копилке сборной России появилась первая олимпийская медаль (ФОТО)

На Олимпиаде в Токио разыгран первый комплект медалей. Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Золотую медаль выиграла китаянка Цянь Ян. Обладательницей бронзовой награды стала представительница Швейцарии Нина Кристен.

Китайская спортсменка установила олимпийский рекорд, набрав в финале 251,8 балла. У Галашиной 251,1 балла, а спортсменка из Швейцарии набрала 230,6 балла.

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Еще одна представительница России Юлия Каримова в финал не попала, заняв только 13-е место в квалификации.

Анастасии Галашиной, принесшей первую медаль в копилку сборной России, 24 года. Спортсменка из Ярославля два раза становилась чемпионкой Европы и дважды серебряным призером чемпионатов Европы. На ее счету также бронза чемпионата мира и серебро Европейских игр.

В мае Анастасия Галашина вместе с Юлией Зыковой и Юлией Каримовой завоевали золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

Олимпиада в Токио официально стартовала 23 июля и будет проходить до 8 августа.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 23.07.21

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