Сборная России взяла вторую медаль в первый день Олимпиады в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 58 кг.

В решающем поединке уроженец Санкт-Петербурга победил представителя Аргентины Лукаса Гусмана со счетом 15:10.

Таким образом, завоеванная Артамоновым награда стала второй для российской сборной на Играх в Токио в первый соревновательный день. Ранее стрелок Анастасия Галашина стала обладательницей серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Токио, Наталья Петрова

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