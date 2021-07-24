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Суббота, 24 июля 2021, 17:49 мск

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Сборная России взяла вторую медаль в первый день Олимпиады в Токио

Фото: телеграм-канал Олимпийского комитета РФ

Российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 58 кг.

В решающем поединке уроженец Санкт-Петербурга победил представителя Аргентины Лукаса Гусмана со счетом 15:10.

Таким образом, завоеванная Артамоновым награда стала второй для российской сборной на Играх в Токио в первый соревновательный день. Ранее стрелок Анастасия Галашина стала обладательницей серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Токио, Наталья Петрова

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