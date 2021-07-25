Россия завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио (ФОТО)

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио. Это первое золото России на ОИ. К настоящему моменту в копилке сборной РФ по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

В финале Виталина Бацарашкина, серебряный призер Олимпиады-2016, установила новый олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла.

Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова с 239,4 балла. Бронзовым призером стала китаянка Цзян Жаньсинь.

Надо отметить, что во время решающей стрельбы произошел инцидент, который мог оказаться фатальным для россиянки. Судьи из-за ошибки сочли, что Бацарашкина не успела сделать последний выстрел в отведенное время, что отбросило спортсменку далеко вниз от соперниц. Однако позже они разобрались в ситуации и разрешили спортсменке сделать свой законный выстрел.

Как призналась чемпионка, в свою победу она поверила еще до заключительного выстрела. «Краем уха услышала гул трибун, это придало мне дополнительные силы. Поэтому самый главный выстрел сделала ровно и четко. Не знаю, что проще – догонять или все время лидировать. У меня были разные ситуации. Главное – правильно делать свою работу», – приводятся слова россиянки на сайте ОКР.

Токио, Наталья Петрова

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