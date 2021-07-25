Российские лучницы взяли серебро в командном турнире Олимпиады

Лучницы завоевали вторую серебряную медаль для команды России на Олимпийских играх в Токио. Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева заняли второе место в женском командном турнире по стрельбе из лука, уступив главному фавориту турнира – сборной Южной Кореи со счетом 0:6.

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Таким образом, в копилке сборной России уже четыре медали Олимпиады в Токио. Ранее сегодня первое золото отечественной команде принесла Виталина Бацарашкина, одержавшая победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Накануне серебро выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров. Бронзу завоевал тхэквондист Михаил Артамонов.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 25.07.21

Россия завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио (ФОТО). / Сборная России взяла вторую медаль в первый день Олимпиады в Токио. / В копилке сборной России появилась первая олимпийская медаль (ФОТО). Читать дальше

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