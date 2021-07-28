Российская дзюдоистка завоевала бронзу Олимпиады

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсменка, выступающая в весовой категории до 70 кг, победила хорватку Барбару Матич.

Медаль Таймазовой стала 20-й на Олимпиаде для сборной России, в активе которой к настоящему моменту 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 28.07.21

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