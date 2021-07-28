Обидное серебро: российские баскетболистки проиграли американкам в финале Олимпиады

На Олимпиаде в Токио в финальном матче баскетбольного турнира 3х3 сборная России проиграла американской команде и завоевала серебряные медали. В решающем поединке россиянки уступили со счетом 18:15.

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Ранее сегодня российские спортсмены завоевали две бронзовые награды –дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и гимнаст Никита Нагорный.

Таким образом в активе российских олимпийцев в общей сложности 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 28.07.21

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