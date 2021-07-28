Олимпиада в Токио: баскетболисты принесли еще одно серебро сборной России

Мужская сборная России в турнире по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали. В решающем матче россияне уступили команде из Латвии со счетом 21:18.
Ранее сегодня российские баскетболистки также получили «серебро», проиграв в финале турнира 3х3 американкам. Россияне также завоевали две бронзовые награды –дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.
Таким образом в активе российских олимпийцев в общей сложности 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Токио, Светлана Антонова
Токио. Другие новости 28.07.21
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