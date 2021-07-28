Олимпиада в Токио: баскетболисты принесли еще одно серебро сборной России

Мужская сборная России в турнире по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали. В решающем матче россияне уступили команде из Латвии со счетом 21:18.

Telegram: ФОТО

Ранее сегодня российские баскетболистки также получили «серебро», проиграв в финале турнира 3х3 американкам. Россияне также завоевали две бронзовые награды –дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

Таким образом в активе российских олимпийцев в общей сложности 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Токио, Светлана Антонова

Токио. Другие новости 28.07.21

Обидное серебро: российские баскетболистки проиграли американкам в финале Олимпиады. / Попавшийся на допинге призер Олимпийских игр приговорен к 25 годам тюрьмы. / Российская дзюдоистка завоевала бронзу Олимпиады. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»